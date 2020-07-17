Лондонський "Арсенал" та "Манчестер Сіті" 18 липня зустрінуться у півфіналі Кубка Англії. "Гармаші" прагнуть врятувати сезон, вигравши бодай один трофей. Не проти завоювати кубок і гравці "Сіті". Хто має більше шансів вийти у фінал – читайте у прогнозі.

Арсенал – Манчестер Сіті: прогноз

У рамках сезону 2019/2020 шляхи клубів перетиналися тільки двічі у чемпіонаті Англії. Про це повідомляє 24 канал.

Обидва поєдинки завершилися переконливими перемогами "Манчестер Сіті". Що вдома, що на виїзді підопічні Пепа Гвардіоли завдали "Арсеналу" ідентичної поразки з рахунком 3:0

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Аж надто очевидним фаворитом поєдинку є "Манчестер Сіті", хоча господарем поля є "Арсенал". Фахівці оцінили перемогу команди Гвардіоли коефіцієнтом 1,29.

На звитягу "канонірів" експерти пропонують коефіцієнт 9,50. Коефіцієнт 5,80, що матч в основний час завершиться нічиєю.

Також вболівальники мають шанс зробити ставку на те, хто вийде у фінал. Шанси "Арсеналу" оцінені коефіцієнтом 6. Водночас на "Манчестер Сіті" експерти пропонують коефіцієнт 1,13.

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"Арсенал" – улюблений клуб для Де Брюйне. Хавбек "Сіті" в останніх двох матчах тричі відзначився у воротах "гармашів". Коефіцієнт, що бельгієць знову засмутить голкіпера лондонців голом – 2,8.

У таборі "Арсеналу" експерти виокремлюють габонського форварда П'єра-Емеріка Обамеянга. Його гол у ворота "Манчестер Сіті" оцінений коефіцієнтом 2,9.

Матч "Арсенал" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 18 липня. Початок гри о 21:45.