У півфіналі Кубка Англії зійшлися лондонський "Арсенал" та "Манчестер Сіті". Їх матч в суботу, 18 липня, розпочнеться о 21:45.

У півфіналі Кубка Англії зійшлися топові клуби. Першу пару склали "Арсенал" та "Манчестер Сіті", які зіграють 18 липня. 19 липня між собою зіграють "Манчестер Юнайтед" та "Челсі". Всі чотири клуби намагаються виграти цей трофей, повідомляє 24 канал.

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Для "МанСіті" та "Арсеналу" це буде можливість хоч якось скрасити невиразний сезон. Хоча "Манчестер Сіті" і виграв Кубок англійської ліги, і ше має шанси поборотися за перемогу у Лізі чемпіонів.

Особливим це протистояння робить і те, що теперішній наставник "гармашів" Мікел Артета ще на початку цього сезону працював помічником у Пепа Гвардіоли в "Сіті". Хоча це не сильно допомогло "Арсеналу", адже після відновлення сезону "містяни" розгромили вдома "Арсенал" 3:0. До цього рахунку найбільше приклався захисник лондонського клубу Давід Луїс. Під час першого голу він невдало зіграв проти Стерлінга, а згодом і взагалі отримав червону картку на початку другого тайму.

Та й загалом "Арсенал" програв сім останніх матчів "МанСіті". При цьому чотири з них закінчилися з рахунком 3:0 (двічі – цього сезону). А востаннє здобував перемогу ще 23 квітня 2017 року. І саме у півфіналі Кубка Англії. Правда тоді в основний час команди зіграли внічию 1:1, а вже в овертаймі гол Алекса Санчеса приніс перемогу "канонірам". До слова, у фіналі тоді "Арсенал" теж переміг, обігравши "Челсі".

Трансляцію матчу "Арсенал" – "Манчестер Сіті" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

"Арсенал" – "Манчестер Сіті" онлайн-трансляція

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