Манчестер Сити победил Арсенал в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии. Единственный гол был забит на 2-й минуте.

Арсенал – Манчестер Сити 0:1

Гол: Стерлинг, 2

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Стрелинг открыл счет еще в начале матча, забив головой. На этом голы в матче и закончились. Впрочем, забить мог и Гюндоган, но ему не хватило точности.

Видео гола Стерлинга

Украинец Александр Зинченко провел на поле все 90 минут на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне Александр сыграл 17 матчей во всех турнирах за команду Гвардиолы и отметился одной результативной передачей.