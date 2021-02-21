Зинченко помог Манчестер Сити обыграть Арсенал в матче АПЛ: видео
Манчестер Сити победил Арсенал в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии. Единственный гол был забит на 2-й минуте.
Арсенал – Манчестер Сити 0:1
Гол: Стерлинг, 2
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Стрелинг открыл счет еще в начале матча, забив головой. На этом голы в матче и закончились. Впрочем, забить мог и Гюндоган, но ему не хватило точности.
Видео гола Стерлинга
Украинец Александр Зинченко провел на поле все 90 минут на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне Александр сыграл 17 матчей во всех турнирах за команду Гвардиолы и отметился одной результативной передачей.
- Манчестер Сити набирает 59 очков и укрепляет лидерство в АПЛ. Отрыв от Лестера составляет 10 очков. Арсенал – остается на 10-й позиции.
- В следующем туре команда Хосепа Гвардиолы сыграет с Вест Хэмом, а Канониры встретятся с Лестером.
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