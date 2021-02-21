Зінченко допоміг Манчестер Сіті обіграти Арсенал у матчі АПЛ: відео
Манчестер Сіті переміг Арсенал у виїзному матчі 25-го туру чемпіонату Англії. Єдиний гол був забитий на 2-й хвилині.
Джерело:24 канал
Арсенал – Манчестер Сіті 0:1
Гол: Стерлінг, 2
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Стрелінг відкрив рахунок ще на початку матчу, забивши головою. На цьому голи в матчі і закінчилися. Втім, забити міг і Гюндоган, але йому не вистачило точності.
Відео голу Стерлінга
Українець Олександр Зінченко провів на полі всі 90 хвилин на позиції лівого захисника. У нинішньому сезоні Олександр зіграв 17 матчів у всіх турнірах за команду Гвардіоли і відзначився однією результативною передачею.
- Манчестер Сіті набирає 59 очок і зміцнює лідерство в АПЛ. Відрив від Лестера становить 10 очок. Арсенал – залишається на 10-й позиції.
- У наступному турі команда Хосепа Гвардіоли зіграє з Вест Хемом, а Каноніри зустрінуться з Лестером.
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