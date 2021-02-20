В воскресенье, 21 февраля, Арсенал сыграет против Манчестер Сити матч чемпионата Англии. Болельщики в Украине смогут тоже пересмотреть этот матч.

Это будет матч, в котором Манчестер Сити может продолжить свою невероятную победную серию, которая длится 17 игр во всех турнирах. Сейчас Арсенал не выглядит той командой, которая может встать на пути "горожанам" – лишь одна победа в последних пяти матчах, а еще дважды "канониры" проиграли и дважды сыграли вничью.

Матч Арсенал – Манчестер Сити состоится в воскресенье, 21 февраля. Начало в 18:30.

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Посмотреть матч Арсенал – Манчестер Сити в Украине можно только на канале Setanta. При этом канал запустил собственный плеер, и теперь матчи можно смотреть у них на сайте. Однако только по подписке. Месячный абонемент обойдется в 3 доллара. За шесть месяцев придется заплатить 16 долларов. Или можно выбрать годовой абонемент за 30 долларов.

Канал Setanta доступен и на других онлайн-платформах в Украине. Среди них Megogo и Oll.tv. На первом из них Setanta доступна по подписке "Максимальная", куда входит 320 каналов. На Oll.tv Setanta доступна в тарифных планах "xtra sport" (139 гривен в месяц, только спортивные каналы), или же "xtra sport oll inclusive" (189 гривен в месяц, премиальные и более 200 каналов, тематические кинозалы и культовые сериалы).