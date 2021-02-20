У неділю, 21 лютого, Арсенал зіграє проти Манчестер Сіті матч чемпіонату Англії. Вболівальники в Україні зможуть теж переглянути цей матч.

Це буде матч, в якому Манчестер Сіті може продовжити свою неймовірну переможну серію, яка триває 17 ігор у всіх турнірах. Зараз Арсенал не виглядає тією командою, яка може стати на шляху "містянам" – лише одна перемога в останніх п'яти матчах, а ще двічі "каноніри" програли та двічі зіграли внічию.

Матч Арсенал – Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 21 лютого. Початок о 18:30.

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Подивитися матч Арсенал – Манчестер Сіті в Україні можна лише на каналі Setanta. При цьому канал запустив власний плеєр, і тепер матчі можна дивитися в них на сайті. Однак лише за підпискою. Місячний абонемент обійдеться у 3 долари. За шість місяців доведеться заплатити 16 доларів. Або можна обрати річний абонемент за 30 доларів.

Канал Setanta доступний і на інших онлайн-платформах в Україні. Серед них Megogo та Oll.tv. на першому з них Setanta доступна за підпискою "Максимальна", куди входить 320 каналів. На Oll.tv Setanta доступна у тарифних планах "xtra sport" (139 гривень на місяць, лише спортивні канали), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць, преміальні та понад 200 каналів, тематичні кінозали та культові серіали).