Арсенал – Манчестер Сити: где смотреть

Матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити состоится 22 декабря. Начало поединка в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Арсенал – Манчестер Сити.

Доступна Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщили немало кабельных операторов.

Отметим, что Манчестер Сити трижды подряд становился победителем Кубка Футбольной лиги за последние сезоны. Арсенал только дважды выигрывал турнир. Последняя победа "канониров" датирована далеким 1993 годом.