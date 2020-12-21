Арсенал – Манчестер Сити: где смотреть матч 1/4 финала Кубка Футбольной лиги
Лондонский Арсенал и Манчестер Сити украинца Александра Зинченко 22 декабря разыграют путевку в полуфинал Кубка Футбольной лиги. Где смотреть матч 1/4 финала Кубка Футбольной лиги – далее в материале.
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