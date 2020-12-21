Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Зазначимо, що Манчестер Сіті тричі поспіль ставав переможцем Кубка Футбольної ліги за останні сезони. Арсенал тільки двічі вигравав турнір. Остання перемога "канонірів" датована далеким 1993 роком.