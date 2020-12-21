Арсенал – Манчестер Сіті: де дивитися матч 1/4 фіналу Кубка Футбольної ліги
Лондонський Арсенал та Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка 22 грудня розіграють путівку до півфіналу Кубка Футбольної ліги. Де дивитися матч 1/4 фіналу Кубка Футбольної ліги – далі у матеріалі.
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