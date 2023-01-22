Золото близко: Зинченко помог Арсеналу вырвать победу над МЮ в суперматче – видео голов

Команда Микеля Артеты была близка к ничьей с конкурентом за чемпионство, но сумела забить на последней минуте победный мяч. Помог ему в этом и украинский защитник.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:2

Голы: Нкетиа, 24, Сака, 53, Нкетиа, 90 – Решфорд, 17, Лисандро Мартинес, 58.

В АПЛ завершился центральный матч 21 тура. Лидер турнирной таблицы Арсенал принимал одного из претендентов на чемпионство в лице Манчестер Юнайтед, пишет 24 канал.

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Оба коллектива подходили к встрече в отличной форме. Хотя у манкунианцев было немного больше кадровых проблем из-за травм Марсьяля, Далота, Санчо и дисквалификацию Каземиро.

Впрочем, именно манкунианцы были единственной командой, которая смогла преодолеть "канониров" в этом сезоне АПЛ (3:1). С первых минут на поле появился украинец Александр Зинченко.

Перестрелка с первых минут

Последние встречи команд были очень результативными (минимум по 4 гола в трех предыдущих поединках). Потому соперники решили поддержать традицию и начали феерию со старта.

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Уже на 17-й минуте гости повели в счете. Решфорд решился на дальний удар и подловил Рамсдейла на ошибке, поразив ближний угол. Для Маркуса это уже девятый гол в последних 9 играх.

Впрочем, Арсенал ответил довольно быстро. Джака с фланга точно навесил на Нкетиа и потому никто не помешал головой расстрелять ворота Де Хеа. Развить свой успех лондонцам удалось после перерыва.

Важная роль Зинченко

В этот раз уже Сака решил разрядить свою пушку и в итоге мяч красиво лег в дальний нижний угол ворот МЮ. Но всего через пять минут уже гости восстановили паритет, когда после углового Лисандро Мартинес успел быстрее всех сориентироваться в суматохе и пробить головой.

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Когда казалось, что игра близится к ничьей, свое слово сказал Зинченко. Украинец нашел простор на фланге и точно прострелил на Эдегора в центр. Удар Мартина получился немного неточным.

Но на пути мяча стал Нкетиа, добивший его в ворота и принес Арсеналу такую важную победу. Она позволяет команде Артеты уверенно себя чувствовать на первой строчке, имея 5 очков отрыва от МанСити и матч в запасе. А вот МЮ упал на четвертую строчку, пропустив вперед Ньюкасл.

Видеообзор матча Арсенал – Манчестер Юнайтед: