Лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль" 29 августа поборются за первый трофей сезона 2020/2021. Команды сойдутся в битве за Суперкубок Англии. Посмотреть матч можно онлайн, не покидая сайт Спорт 24.

Поединок между "Арсеналом" и "Ливерпулем" пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Начало поединка в 18:30, пишет 24 канал.

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В прошлом сезоне "Арсенал" и "Ливерпуль" выиграли главные трофеи в Англии. Лондонцы в очередной оформили победу в Кубке Англии.

А "Ливерпуль" впервые выиграл английскую Премьер-лигу (АПЛ). Именно поэтому команды и сыграют в матче за Суперкубок Англии.

Трансляцию матча "Арсенал" – "Ливерпуль" проведет телеканал Setanta. Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

"Арсенал" – "Ливерпуль" онлайн-трансляция