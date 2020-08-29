Лондонський "Арсенал" та "Ліверпуль" 29-го серпня поборються за перший трофей сезону 2020/2021. Команди зійдуться у битві за Суперкубок Англії. Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи сайт Спорт 24.

Поєдинок між "Арсеналом" та "Ліверпулем" пройде на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Початок поєдинку о 18:30, пише 24 канал.

До теми: Арсенал – Ліверпуль: де дивитися матч за Суперкубок Англії

У минулому сезоні "Арсенал" та "Ліверпуль" виграли головні трофеї в Англії. Лондонці в чергове оформили перемогу в Кубку Англії.

Натомість "Ліверпуль" вперше виграв англійську Прем'єр-лігу (АПЛ). Саме тому команди і зіграють у матчі за Суперкубок Англії.

Трансляцію матчу "Арсенал" – "Ліверпуль" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

"Арсенал" – "Ліверпуль" онлайн-трансляція