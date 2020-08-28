В субботу, 29 августа, на стадионе "Уэмбли" состоится матч за Суперкубок Англии, в котором сыграют лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль". В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Финал Кубка Англии "Арсенал" – "Ливерпуль" состоится в субботу, 29 августа. Начало игры в 18: 30, сообщает 24 канал.

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Английские матчи в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Перед матчем

Чемпионом по итогам прошлого сезона АПЛ стал "Ливерпуль", который до этого 30 лет не мог закрепиться на вершине. Команда Юргена Клоппа на внутренней арене выступала очень уверенно, оторвавшись от ближайшего преследователя, "Манчестер Сити", на 18 очков. Могли "красные" даже установить рекорд по набранным очкам за сезон, но после рестарта потеряли стабильность.

Что касается "Арсенала", то для команды Микеля Артеты сезон получился неоднозначным. "Канониры" выступали в Лиге Европы, но вылетели уже на первой стадии плей-офф, пропустив в 1/16 дальше греческий "Олимпиакос". А в Премьер-лиге команда финишировала лишь восьмой и могла остаться без еврокубков, если бы не триумф в Кубке Англии.