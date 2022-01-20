Арсенал – Ливерпуль 0:2

Голы: Диогу Жота, 19, 77

Удаления: Тейе, 90 (Арсенал)

Первый матч между этими клубами завершился нулевой мировой. Потому все решалось во второй встрече.

Первый острый момент в поединке создали хозяева. Лаказетт пробил в девятку ворот, но Келлехер спас Ливерпуль от быстрого пропущенного гола.

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"Мерсисайдцы" на 13-й минуте могли размочить нули на табло, но гол Матипа был отменен из-за офсайда у камерунца.

Активность привела к голу

Однако уже через шесть минут подопечные Юргена Клоппа забили. Ливерпуль выбежал в стремительную атаку, которую завершил Диогу. Жота потянул за собой трех игроков Арсенала, сместился поближе к центру штрафной и пробил почти по центру ворот "канониров" – 0:1.

После экватора первого тайма футболисты Микеля Артеты были близки к тому, чтобы сравнять счет. Мартинелли упал в штрафной соперника, но судья не увидел фола в этом эпизоде. Хотя игроки Арсенала требовали пенальти.

Первая часть матча завершилась с минимальным преимуществом в счете Ливерпуля.

Кудесник Диога Жота

Практически сразу после отдыха Гордон после передачи Диогу мог удвоить счет на табло. Но мяч после его удара пролетел мимо ворот "канониров".

Ливерпуль продолжил свои атаки. На 59-й минуте Конате откликнулся на передачу в штрафной соперника. Мяч после удара Ибрагима головой попал в штангу.

Мартинелли пробил с острого угла, но Келлехер был на месте, переведя мяч на угловой.

На 77-й минуте Жота оформил дубль. Диогу избежал офсайда после передачи из глубины поля и красиво перебросил вратаря Арсенала – 0:2. Арбитр просмотрел взятие ворот с помощью ВАР, но после видеоповтора не изменил своего решения, указав на центр поля.

Удаление "канониров"

Даже после второго забитого гола Ливерпуль не остановился и продолжал давить на ворота хозяев.

На последней минуте основного времени Арсенал заработал удаление. Вторую желтую карточку за очень грубый подкат перед собой увидел Тейе.

Ливерпуль обыграл Арсенал на выезде со счетом 0:2.

Важно! Команда Клоппа идет в финал Кубка английской лиги, где поборется за трофей с Челси.