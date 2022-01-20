Арсенал – Ліверпуль 0:2

Голи: Діогу Жота, 19, 77

Вилучення: Теє, 90 (Арсенал)

Перший матч між цими клубами завершився нульовою мировою. Тому все вирішувалось у другій зустрічі.

Перший гострий момент у поєдинку створили господарі. Лаказетт пробив у дев'ятку воріт, але Келлехер врятував Ліверпуль від швидкого пропущеного голу.

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"Мерсісайдці" на 13-й хвилині могли розмочити нулі на табло, але гол Матіпа був скасований через офсайд у камерунця.

Активність привела до гола

Однак вже через шість хвилин підопічні Юргена Клоппа таки забили. Ліверпуль вибіг у стрімку атаку, яку завершив Діогу. Жота потягнув за собою трьох гравців Арсенала, змістився ближче до центра штрафного та пробив майже по центру воріт "канонірів" – 0:1.

Після екватора першого тайму футболісти Мікеля Артети були близькі до того, щоб зрівняти рахунок. Мартінеллі впав у штрафному суперника, але суддя не угледів фолу у цьому епізоді. Хоча гравців Арсенала вимагали пенальті.

Перша частина матчу завершилась із мінімальною перевагою у рахунку Ліверпуля.

Чарівник Діогу Жота

Майже одразу після відпочинку Гордон після передачі Діогу міг подвоїти рахунок на табло. Але м'яч після його удару пролетів повз ворота "канонірів".

Ліверпуль продовжив свої атаки. На 59-й хвилині Конате відгукнувся на передачу у штрафному суперника. М'яч після удару Ібрагіма головою влучив у стійку.

Мартінеллі пробив з гострого кута, але Келлехер був на місці, перевівши м'яч на кутовий.

На 77-й хвилині Жота оформив дубль. Діогу уникнув офсайду після передачі з глибини поля та красиво перекинув воротаря Арсенала – 0:2. Арбітр переглянув взяття воріт за допомогою ВАР, але після відеоповтору не змінив свого рішення, вказавши на центр поля.

Вилучення "канонірів"

Навіть після другого забитого голу Ліверпуль не зупинився та продовжував тиснути на ворота господарів.

На останній хвилині оснвоного часу Арсенал заробив вилучення. Другу жовту картку за дуже грубий підкат перед собою побачив Теє.

Ліверпуль переграв Арсенал на виїзді з рахунком 0:2.

Важливо! Команда Клоппа крокує у фінал Кубка англійської ліги, де позмагається за трофей із Челсі.