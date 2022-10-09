Арсенал – Ливерпуль 3:2

Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) – Нуньес, 34, Фирмино, 53

Главный тренер Арсенала Микель Артета оставил Александра Зинченко вне заявки на этот матч. Оказалось, что у украинского очередное повреждение.

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Арсенал вышел вперед в счете уже не первой минуте матча, когда Мартинелли получил пас от Эдегора, пробил мимо голкипера. И сразу возникла пауза в игре, ведь арбитр просматривал этот эпизод на видеоповторе. Однако нарушений правил не было, поэтому гол зафиксировали.

Гости сравняли счет на 34-й минуте встречи, когда после прострела Луиса Диса Дарвин Нуньес сумел в падении протолкнуть мяч в ворота.

Но радость "мерсисайдцев" была недолгой, ведь на перерыв Арсенал пошел за преимущества в счете. На этот раз Мартинелли отдал результативный пас, адресатом которого стал Сака. Тот своим шансом воспользовался сполна.

Еще в первом тайме Луис Диас получил травму. И вместо него на поле вышел Фирмино. И именно он стал автором второго гола Ливерпуля в этом матче. Он пробил низом в дальний угол ворот, и Рамсдейл не смог спасти.

Но Арсенал третий раз в этом матче забили гол и вышли вперед в счете. Гол был забит с пенальти, который арбитр назначил после фола Тиаго против Габриэля Жезуса. Сака пробил низом в левый от себя угол ворот. Алиссон хоть и угадал с направлением удара, но до мяча не дотянулся.

Концовка матча получилась достаточно напряженно. И арбитр встречи Майкл Оливер вынужден был успокаивать не только игроков на поле, но и тренеров. Поэтому вместо пяти компенсированных минут команды переиграли более восьми. А финальный свисток зафиксировал победу Арсенала.

Арсенал побеждает и поднимается на первое место в турнирной таблице АПЛ. У "канониров" за 9 матчей – 8 побед. Но преимущество над МанСити – только одно очко.

Ливерпуль остался на десятом месте. Команда сыграла 8 матчей в АПЛ, но всего дважды победила.