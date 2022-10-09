Арсенал – Ліверпуль 3:2

Голи: Мартінеллі, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) – Нуньєс, 34, Фірміно, 53

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета залишив Олександра Зінченка поза заявкою на цей матч. Виявилося, що в українця чергове ушкодження.

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Арсенал вийшов вперед в рахунку вже не першій хвилині матчі, коли Мартінеллі отримав пас від Едегора, пробив повз голкіпера. І одразу ж виникла пауза у грі, адже арбітр переглядав цей епізод на відеоповторі. Та порушень правил не було, тому гол зафіксували.

Гості зрівняли рахунок аж на 34-й хвилині зустрічі, коли після прострілу Луїса Діса Дарвін Нуньєс зумів в падінні проштовхнути м'яч у ворота.

Та радість "мерсисайдців" була не довгою, адже на перерву Арсенал пішов за переваги у рахунку. Цього разу Мартінеллі віддав результативний пас, адресатом якого став Сака. Той своїм шансом скористався сповна.

Ще у першому таймі Луїс Діас отримав травму. І замість нього на поле вийшов Фірміно. І саме він став автором другого голу Ліверпуля в цьому матчі. Він пробив низом у дальній кут воріт, і Рамсдейл не зумів врятувати.

Та Арсенал втретє в цьому матчі забили гол та вийшли вперед в рахунку. Гол було забито з пенальті, який арбітр призначив після фолу Тіаго проти Габріеля Жезуса. Сака чітко пробив низом у лівий від себе кут воріт. Аліссон хоч і вгадав з напрямком удару, але до м'яча не дотягнувся.

Кінцівка матчу вийшла доволі напружено. І арбітр зустрічі Майкл Олівер був змушений заспокоювати не лише гравців на полі, але й тренерів. Тож замість п'яти компенсованих хвилин команди переграли понад вісім. А фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала.

Арсенал перемагає та підіймається на перше місце в турнірній таблиці АПЛ. В "канонірів" за 9 матчів – 8 перемог. Але перевага над МанСіті – лише одне очко.

Ліверпуль же залишився на десятому місці. Команда зіграла 8 матчів в АПЛ, але лише двічі перемогла.