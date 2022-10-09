В заявке Арсенала снова не нашлось места Александру Зинченко. Главный тренер "канониров" Микель Артета объяснил отсутствие украинца в списке игроков на матч против Ливерпуля.

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У Зинченко очередные проблемы

Левый защитник снова страдает из-за повреждения мышц.

У него очередное повреждение мышц. Увидим, какой будет ситуация в следующие несколько дней,

– сказал Артета.

Из-за этой травмы Зинченко уже пропустил два матча – против Брентфорда (0:3) и Буде/Глимта (3:0) в Лиге Европы. После перехода в Арсенал Александр неоднократно получил повреждения. Из-за проблем с коленом украинец не сыграл в двух поединках АПЛ – против Фулхэма (2:1) и Астон Виллы (2:1).

Из-за повреждений футболист пропустил сентябрьский цикл матчей сборной Украины в Лиге наций. Однако сыграл в предыдущем туре АПЛ против Тоттенхэма, состоявшемся 1 октября. Александр помог Арсеналу одолеть "шпор" в лондонском дерби 3:1. Что изумило украинских болельщиков.

Любопытно. В общей сложности провел за Арсенал 6 поединков, в которых отметился дебютной голевой передачей.