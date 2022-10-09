У заявці Арсенала знову не знайшлось місця Олександру Зінченку. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета пояснив відсутність українця у списку гравців на матч проти Ліверпуля.

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У Зінченка чергові проблеми

Лівий захисник знову страждає через пошкодження м'язів.

У нього чергове пошкодження м'язів. Побачимо, якою буде ситуація у наступні кілька днів,

– сказав Артета.

Через цю травму Зінченко вже пропустив два матчі – проти Брентфорда (0:3) та Буде/Глімта (3:0) у Лізі Європи. Після переходу в Арсенал Олександр неодноразово зазнав пошкоджень. Через проблеми з коліном українець не зіграв у двох поєдинках АПЛ – проти Фулхема (2:1) та Астон Вілли (2:1).

Через пошкодження футболіст пропустив вересневий цикл матчів збірної України у Лізі націй. Однак зіграв у попередньому турі АПЛ проти Тоттенхема, який відбувся 1 жовтня. Олександр допоміг Арсеналу здолати "шпор" у лондонському дербі 3:1. Що неабияк здивувало українських уболівальників.

Цікаво. Загалом провів за Арсенал 6 поєдинків, у яких відзначився дебютною гольовою передачею.