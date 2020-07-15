Арсенал – Ліверпуль: онлайн-трансляція топ-матчу АПЛ
Лондонський "Арсенал" 15 липня у рамках 36 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) прийме "Ліверпуль". Переглянути матч можна онлайн, не покидаючи сайт Спорт 24.
Поєдинок "Арсенал" – "Ліверпуль" відбудеться 15 липня, повідомляє 24 канал. Початок матчу 36 туру АПЛ о 22:15.
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"Арсенал" – "Ліверпуль" де дивитися
Трансляцію матчу "Арсенал" – "Ліверпуль" проведе телеканал Setanta. Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.
Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн", якою вони можуть скористатися, не залишаючи сайт Спорт 24.
Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.
Арсенал – Ліверпуль: онлайн-трансляція