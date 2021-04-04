В субботу, 3 апреля, Арсенал сыграл против Ливерпуля в центральном матче 30 тура АПЛ. Команда Юргена Клоппа разгромила "канониров".

Арсенал – Ливерпуль 0:3

Голы: Диогу, 64, 82, Салах, 68

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Оба соперника вышли на футбольное поле только ради победы. Однако первый тайм выдался "сухим" на голы. Команды ушли на перерыв при нулевом счете на "Эмирейтс".

Первого гола во встрече нужно было ждать аж минуты. Александр-Арнольд сделал зрячую передачу с фланга прямо на голову Диогу, который расстрелял владения Арсенала. Жоти удалось выиграть борьбу у двух соперников – 0:1.

Уже через четыре минуты "мерсисайдцы" удвоили преимущество. Фабинью сделал классную передачу по собственной части поля на ход Салаху. Защитник Арсенала Габриэл неудачно сорвал в подкате и оставил мяч в ногах египетского футболиста Ливерпуля. Салах не стал отдавать передачу, а с острого угла пробил между ног голкиперу Лено. Унизительный гол для вратаря "канониров" – 0:2.

В конце встречи Диогу оформил дубль. Все началось с перехвата мяча Александером-Арнольдом, затем была комбинация между Салахом и Мане, которую удачно реализовал мощным ударом под перекладину Диогу – 0:3.

Ливерпуль разгромил Арсенал и увеличил преимущество над "канонирами". Сейчас команда Юргена Клоппа с 49 очками идет 5-й. Подопечные Микеля Артета уступают сопернику 6 пунктами и располагаются на 9-й позиции.

Арсенал – Ливерпуль видеообзор