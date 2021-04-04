У суботу, 3 квітня, Арсенал зіграв проти Ліверпуля у центральному матчі 30 туру АПЛ. Команда Юргена Клоппа розгромила "канонірів".

Арсенал – Ліверпуль 0:3

Голи: Діогу, 64, 82, Салах, 68

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Обидва суперники вийшли на футбольне поле лише заради перемоги. Однак перший тайм видався "сухим" на голи. Команди пішли на перерву за нульового рахунку на "Емірейтс".

Першого голу у зустрічі потрібно було чекати аж хвилини. Александер-Арнольд зробив зрячу передачу з флангу прямо на голову Діогу, який розстріляв володіння Арсенала. Жоті вдалось виграти боротьбу у двох суперників – 0:1.

Вже через чотири хвилини "мерсісайдці" подвоїли перевагу. Фабінью зробив класну передачу з власної частини поля на хід Салаху. Захисник Арсенала Габріел невдало зірвав у підкаті та залишив м'яч у ногах єгипетського футболіста Ліверпуля. Салах не став віддавати передачу, а з гострого кута пробив поміж ніг голкіперу Лено. Принизливий гол для воротаря "канонірів" – 0:2.

Наприкінці зустрічі Діогу оформив дубль. Все розпочалось з перехоплення м'яча Александером-Арнольдом, потім була комбінація між Салахом та Мане, яку вдало реалізував потужним ударом під поперечину Діогу – 0:3.

Ліверпуль розгромив Арсенал та збільшив перевагу над "канонірами". Зараз команда Юргена Клоппа з 49 очками йде 5-м. Підопічні Мікеля Артети поступаються супернику 6 пунктами та розташовується на 9-й позиції.

Арсенал – Ліверпуль відеоогляд