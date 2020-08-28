У суботу, 29 серпня, на стадіоні "Вемблі" відбудеться матч за Суперкубок Англії, в якому зіграють лондонський "Арсенал" і "Ліверпуль". В Україні цей матч можна переглянути онлайн і по телебаченню.

Фінал Кубка Англії "Арсенал" – "Ліверпуль" відбудеться у суботу, 29 серпня. Початок гри о 18:30, повідомляє 24 канал.

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Англійські матчі в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Перед матчем

Чемпіоном за підсумками минулого сезону АПЛ став "Ліверпуль", який до цього 30 років не міг закріпитися на вершині. Команда Юргена Клоппа на внутрішній арені виступала дуже впевнено, відірвавшись від від найближчого переслідувача, "Манчестер Сіті", на 18 очок. Могли "червоні" навіть встановити рекорд за набраними очками за сезон, але після рестарту втратили стабільність.

Що стосується "Арсеналу", то для команди Мікеля Артети сезон вийшов неоднозначним. "Каноніри" виступали в Лізі Європи, але вилетіли вже на першій стадії плей-офф, пропустивши в 1/16 далі грецький "Олімпіакос". А в Прем'єр-лізі команда фінішувала лише восьмою і могла залишитися без єврокубків, якби не тріумф у Кубку Англії.