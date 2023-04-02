Дубль Габриэла Жезуса и мячи Бена Уайта, Гранита Джаки поставила на колени Лидс. Гости смогли ответить только голом престижа от Расмуса Кристенсена. Подопечные Микеля Артеты одержали свою 23 победу в сезоне-2022/2023 в АПЛ, пишет 24 Канал.

Подробнее об игре Звездное возвращение Жезуса: Арсенал с Зинченко победил Лидс и приблизился к золоту АПЛ - видео

Оригинальное празднование от Зины

"Канониры" продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице, не давая надежды второму Манчестеру Сити.

Следует отметить второй гол от Арсенала в ворота Лидса на старте второго тайма, но не столько голевую атаку, сколько празднование взятия ворот. И здесь снова выделился украинец Александр Зинченко. Футболист сборной Украины вместе с одноклубниками прибежали поздравить Уайта с голом. Уже когда "канониры" собирались возвращаться на свою часть поля, Зинченко "от души" ногой дал пенделя автору гола Арсенала.

Этот момент попал в объективы камер смартфонов болельщиков Арсенала и изрядно рассмешил фанатов.

Отметим. что лондонские болельщики еще с первых матчей влюбились в игру и поведение Зинченко. Его уже называют "капитаном без повязки" и футболистом с менталитетом победителя. Фаны "канониров" продолжают петь песни об украинском игроке, а его переход в Арсенал можно назвать выходом из тени МанСити.

Любопытно! Александр Зинченко дважды подряд признавался лучшим футболистом луны в Арсенале.

Зинченко дал копняку автору гола Арсенала: смотрите видео

Добавим, что Зинченко начал матч со старта и провел на поле 85 минут. Александр был заменен на Кирана Тирни.

Для украинца этот матч стал 28-м во всех турнирах за "канониров", в которых Зина забил один гол и отдал два ассиста. Уже в своем первом сезоне в Арсенале Зинченко может завоевать пятое чемпионство в АПЛ (четыре предыдущих были вместе с МанСити).

К слову, преимущество Арсенала над МанСити остается стабильным – 8 баллов.

Обратите внимание! В следующем матче Арсенал сыграет на выезде против Ливерпуля (9 апреля), а Манчестер Сити попытается обыграть аутсайдера АПЛ Саутгемптон (8 апреля).