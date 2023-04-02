Дубль Габріела Жезуса та м'ячі Бена Вайта, Граніта Джаки поставила на коліна Лідс. Гості змогли відповісти лише голом престижу від Расмуса Крістенсена. Підопічні Мікеля Артети здобули свою 23-ю перемогу у сезоні-2022/2023 в АПЛ, пише 24 Канал.

Детальніше про гру Зіркове повернення Жезуса: Арсенал із Зінченком переміг Лідс і наблизився до золота АПЛ – відео

Оригінальне святкування від Зіни

"Каноніри" продовжують утримувати лідерство у турнірній таблиці, не даючи надії другому Манчестер Сіті.

Слід відзначили другий гол від Арсенала у ворота Лідса на старті другого тайму, але не так гольову атаку, як святкування взяття воріт. І тут знову виділився українець Олександр Зінченко. Футболіст збірної України разом із одноклубниками прибігли привітати Вайта з голом. Вже коли "каноніри" збирались повертатись на свою частину поля Зінченко "від душі" ногою дав пенделя автору голу Арсенала.

Цей момент потрапив в об'єктиви камер смартфонів уболівальників Арсенала та неабияк розсмішив фанатів.

Відзначимо. що лондонські уболівальники ще з перших матчів закохались у гру та поведінку Зінченка. Його вже називають "капітаном без пов'язки" та футболістом із менталітетом переможця. Фани "канонірів" продовжують співати пісні про українського гравця, а його перехід в Арсенал можна назвати виходом із тіні МанСіті.

Цікаво! Олександр Зінченко двічі поспіль визнавався найкращим футболістом місяця в Арсеналі.

Зінченко дав копняка автору голу Арсенала: дивіться відео

Додамо, що Зінченко розпочав поєдинок зі старту та провів на полі 85 хвилин. Олександр був замінений на Кірана Тірні.

Для українця цей матч став 28-м в усіх турнірах за "канонірів", у яких Зіна забив один гол та віддав два асисти. Вже у своєму першому сезоні в Арсеналі Зінченко може здобути своє п'яте чемпіонство в АПЛ (чотири попередні були разом із МанСіті).

До слова, перевага Арсенала над МанСіті залишається стабільною – 8 балів.

Зверніть увагу! У наступному матчі Арсенал зіграє на виїзді проти Ліверпуля (9 квітня), а Манчестер Сіті спробує переграти аутсайдера АПЛ Саутгемптон (8 квітня).