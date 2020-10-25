"Арсенал" 25 октября на своем поле принимал "Лестер" в рамках 6-го тура АПЛ. Гости благодаря Варди одержали минимальную победу.

Арсенал – Лестер

Голы: Варди, 80 (Лестер)

Безголевое начало

Уже на старте матча Лаказетт отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда. Опять атака в исполнении "Арсенала". Бельерин укротил мяч в штрафной площадке и пробил низом в угол ворот. Однако, один из защитников среагировал безупречно, заблокировав удар, пишет 24 канал.

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На 30-й минуте снова активный Лаказетт замкнул прострел в штрафную площадку, но его удар головой заблокировал игрок соперника.

Обамеянг потерял опасный момент. Он укротил мяч после хорошей передачи низом и пробил с перспективного расстояния. Однако, удар не получился – мяч полетел далеко мимо ворот.

В конце первой 45-минутки Сака потерял прекрасную возможность забить, найдя свободную зону в штрафной площадку. Мяч после его удара пролетел в считанных сантиметрах от стойки.

Один гол решил судьбу матча

В начале второго тайма Мэддисон выполнил штрафной с среднего расстояния, но "запустил" мяч значительно выше ворот.

В середине второй 45-минутки активный Бельерин потерял 100-процентную возможность забить. Он вплотную пробил слета по центру ворот, но голкипер Шмейхель был бдителен и выполнил невероятный сейв.

Ответ от гостей. Кастано не смог должным образом обработать передачу вразрез между защитниками и один из защитников удачно среагировал, лишив его мяча.

На 80-й минуте одной из команд удалось выйти вперед в счете, а удалось это "Лестеру". Варди побежал навстречу остроумной навесной передаче, которую выполнил Ундер и с легкостью переиграл голкипера, с близкого расстояния пробил головой по центру ворот – 0:1.

В конце встречи Варди подхватил передачу и сильно пробил из пределов штрафной площадку, но голкипер на месте.

Итоговый счет встречи – 0:1.

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