"Арсенал" 25 жовтня на власному полі приймав "Лестер" у рамках 6-го туру АПЛ. Гості завдяки Варді здобули мінімальну перемогу.

Арсенал – Лестер

Голи: Варді, 80 (Лестер)

Безгольовий початок

Вже на старті матчу Лаказетт відправив м'яч у сітку, але зробив це із офсайда. Знову атака у виконанні "Арсенала". Бельєрін приборкав м'яч у штрафному майданчику та пробив низом у кут воріт. Однак, один із захисників зреагував бездоганно, заблокувавши його удар, пише 24 канал.

Варто прочитати: Прокляття Роналду: жахлива статистика Мессі у матчах з "Реалом"

На 30-й хвилині знову активний Лаказетт замкнув простріл у штрафний майданчик, але його удар головою заблокував гравець суперника.

Обамеянг змарнував небезпечний момент. Він приборкав м'яч після гарної передачі низом і пробив з перспективної відстані. Проте, удар не вийшов – м'яч полетів далеко повз ворота.

Наприкінці першої 45-хвилинки Сака змарнував чудову нагоду забити, знайшовши вільну зону в штрафному майданчику. М'яч, після його удару, пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

Один гол вирішив долю матчу

На початку другого тайму Меддісон виконав штрафний із середньої відстані, але "запустив" м'яч значно вище воріт.

У середині другої 45-хвилинки активний Бельєрін змарнував 100-відсоткову нагоду забити. Він впритул пробив зльоту по центру воріт, але голкіпер Шмайхель був пильний і виконав неймовірний сейв.

Відповідь від гостей. Кастань не зміг належним чином обробити передачу врозріз між захисниками і один із оборонців вдало зреагував, позбавивши його м'яча.

На 80-й хвилині одній з команд вдалось вийти вперед у рахунку, а вдалось це "Лестеру". Варді побіг назустріч дотепній навісній передачі, яку виконав Ундер і з легкістю переграв голкіпера, з близької відстані пробивши головою по центру воріт – 0:1.

Наприкінці зустрічі Варді підхопив передачу та сильно пробив з меж штрафного майданчика, але голкіпер на місці.

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:1.

Турнірна таблиця АПЛ