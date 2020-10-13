Лондонський "Арсенал" представив нового опорного півзахисника 27-річного Томаса Парті. Ганського футболіста купили в мадридського "Атлетіко" за 50 мільйонів євро.

Фото й відео офіційної презентації опорника "Арсенал" представив у своєму твіттері.

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За "канонірів" Томас Парті виступатиме під 18 номером. На офіційному представлені опорник вже приміряв форму "Арсенала".

Попереднім клубом Томаса Парті був мадридський "Атлетіко", за який він лише в чемпіонаті провів понад 130 матчів, забивши 12 голів.

У структурі "матрацників" опорний півзахисник був з 2011 року, але спершу виступав у дублі, а пізніше поїздив в оренди в "Мальорку" й "Альмерію".

За рідну збірну Гани він виступає з 2016 року. За цей час провів за "чорних зірок" 26 матчів і відзначився 9 голами.