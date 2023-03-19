Арсенал – Кристал Пэлас 4:1

Голы: Мартинелли, 28, Сака, 43, Джака, 55, Сака, 74 – Шлупп, 63.

В этот уикенд в АПЛ проходят игры 28 тура. Из-за участия нескольких команд в Кубке на воскресенье была вынесена только одна встреча – Арсенал принимал соседей по Лондону Кристал Пэлас, пишет 24 канал.

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Посреди недели "орлы" потеряли наставника, ведь был уволен Патрик Виейра. Его обязанности исполнял Падди Маккарти. Такие изменения привели к удачному течению матча для Арсенала.

Уже по традиции в основе "канониров" появился украинец Александр Зинченко. Сама команда сразу взялась за дело и забила дважды до перерыва. Сначала Мартинелли удачно реализовал момент из паса Сака.

А под занавес тайма уже сам Букайо точно пробил с острого угла. Добившие хозяева Пэлас в начале второй половины, Джака реализовал выход один на один из паса Троссара.

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Гости смогли отыграть один мяч усилиями Шлуппа, но позже тот же Сака вернул разгромный счет, оформив 2+1 в поединке. Зинченко провел на поле 65 минут и был заменен на своего дублера Кирана Тирни.

Таким образом, Арсенал укрепляет лидерство и наращивает преимущество над Манчестер Сити перед паузой в чемпионате. Команда Микеля Артеты опережает манкунианцев на 8 баллов, но при этом на один сыгранный матч больше.

Видеообзор матча Арсенал – Кристал Пэлас: