Арсенал – Крістал Пелас 4:1

Голи: Мартінеллі, 28, Сака, 43, Джака, 55, Сака, 74 – Шлупп, 63.

Цього вікенду в АПЛ проходять ігри 28 туру. Через участь кількох команд в Кубку на неділю була винесена лише одна зустріч – Арсенал приймав сусідів по Лондону Крістал Пелас, пише 24 канал.

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Посеред тижня "орли" втратили наставника, адже був звільнений Патрік Вієйра. Його обов'язки виконував Падді Маккарті. Такі зміни сприяли вдалому перебігу матчу для Арсеналу.

Вже за традицією в основі "канонірів" з'явився українець Олександр Зінченко. Сама ж команда одразу взялась за справу і забила двічі до перерви. Спочатку Мартінеллі вдало реалізував момент з пасу Сака.

А під завісу тайму вже сам Букайо влучно пробив з гострого кута. Добили господарі Пелас на початку другої половини, Джака реалізував вихід сам-на-сам з пасу Троссара.

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Гості змогли відіграти один м'яч зусиллями Шлуппа, але пізніше той же Сака повернув розгромний рахунок, оформивши 2+1 у поєдинку. Зінченко ж провів на полі 65 хвилин і був замінений на свого дублера Кірана Тірні.

Таким чином Арсенал зміцнює лідерство та нарощує перевагу над Манчестер Сіті перед паузою в чемпіонаті. Команда Мікеля Артети випереджає манкуніанців на 8 балів, але при цьому має на один зіграний матч більше.

Відеоогляд матчу Арсенал – Крістал Пелас: