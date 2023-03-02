Арсенал – Эвертон 4:0

Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдегор, 71.

В среду, 1 марта, чемпионат Англии прошли две перенесенные игры 7 тура АПЛ. В одной из них лидер турнирной таблицы "Арсенал" принимал кризисный Эвертон, пишет 24 канал.

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С первых минут на поле вышли украинцы. Зинченко и Миколенко уже привычно заняли свои места на левых флангах обороны команд. И уже под занавес первого тайма оба отличились, но по-разному.

Александр разрезным пасом вывел на ударную позицию Сака, который в упор расстрелял ворота Пикфорда. Именно Миколенко в этом эпизоде провалился позиционно, потеряв опеку над Букайо.

Еще до перерыва Арсенал забил второй раз, когда Дукур замешкался с мячом. Сака выбил его на Мартинелле, который реализовал выход один на один. Во втором тайме лондонцы добили соперника благодаря еще одному голу бразильца, а также точному удару Эдегора.

Таким образом, "канониры" отрываются от Манчестер Сити на расстояние пяти очков. Эвертон продолжает тонуть в зоне вылета. Команда Дайча отстает всего на бал от спасительного 17 места, но у всех конкурентов "ирисок" сыграно на матч меньше.

Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:0

Голы: ван Дейк, 73, Салах, 77.

Также свой поединок 7-го тура провел и Ливерпуль. Команда Юргена Клоппа в начале февраля разгромно проиграла Вулверхэмптону (0:3), но в домашней игре взяла реванш.

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Судьбу матча решили два гола в конце встречи. Сначала ван Дейк точно головой запер навес от Жота, а через четыре минуты Салах не промахнулся перед пустыми воротами после прострела от Цимикаса.

Победа позволила "красным" подняться на шестую строчку и вернуться в борьбу за топ-четверку. Расстояние от четвертого Тоттенхэма составляет шесть баллов, но у мерсисайдцев есть поединок в запасе.