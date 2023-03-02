Арсенал – Евертон 4:0

Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71.

У середу, 1 березня, чемпіонаті Англії пройшли дві перенесені гри 7 туру АПЛ. В одній із них лідер турнірної таблиці Арсенал приймав кризовий Евертон, пише 24 канал.

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З перших хвилин на поле вийшли українці. Зінченко та Миколенко вже звично для себе зайняли свої місця на лівих флангах оборони команд. І вже під завісу першого тайму обидва відзначились, але по-різному.

Олександр розрізним пасом вивів на ударну позицію Сака, який впритул розстріляв ворота Пікфорда. Саме Миколенко в цьому епізоді провалився позиційно, втративши опіку над Букайо.

Ще до перерви Арсенал забив вдруге, коли Дукуре забарився із м'ячем. Сака вибив його на Мартінеллі, який реалізував вихід сам-на-сам. У другому таймі лондонці добили суперника завдяки ще одному голу бразильця, а також точному удару Едегора.

Таким чином "каноніри" відриваються від Манчестер Сіті на відстань п'яти очок. Евертон же продовжує тонути в зоні вильоту. Команда Дайча відстає всього на бал від рятівного 17 місця, але у всіх конкурентів "ірисок" зіграно на матч менше.

Ліверпуль – Вулверхемптон 2:0

Голи: ван Дейк, 73, Салах, 77.

Також свій поєдинок 7 туру провів і Ліверпуль. Команда Юргена Клоппа на початку лютого розгромно програла Вулверхемптону (0:3), але у домашній грі взяла реванш.

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Долю матчу вирішили два голи в кінці зустрічі. Спочатку ван Дейк точно головою замкнув навіс від Жота, а за чотири хвилини Салах не схибив перед порожніми воротами після прострілу від Цимікаса.

Перемога дозволила "червоним" піднятись на шосту сходинку та повернутись у боротьбу за топ-четверку. Наразі відстань від четвертого Тоттенхема складає шість балів, але у мерсисайдців є поєдинок в запасі.