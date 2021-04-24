Арсенал – Эвертон 0:1

Гол: Лено, 76 (авт)

Это интересно Возвращение года: Роналду собирается в бывший клуб и готов на снижение зарплаты

Первый опасный момент в игре возник возле ворот "ирисок". Сака завоевал мяч в штрафной и пробил по центру ворот Пикфорда. Голкипер уверенно отвел угрозу.

Эвертон ответил случаем отличиться у Ричарлисона. Бразилец также пробивал из пределов штрафной, но Бернд Лено совершил хороший сейв.

Еще одна угроза воротам Арсенала пришла со штрафного удара. Сигурдссон мощно пробил, но попал в перекладину.

Стандартные положения пытался использовать и Арсенал. После перерыва Сака навесил в штрафную на Чемберса, мяч после удара которого отскоком от газона пролетел над воротами.

На 76 минуте Эвертон забил единственный гол в матче. Ричарлисон уверенно обыграл на правом фланге, вошел в штрафную и прострелил. Вратарь Лено решил перехватить мяч, но занес его в собственные ворота.

После этого матча Арсенал остался на 9 месте в таблице с 46 очками. Если лондонцы победят во всех пяти оставшихся матчах, то наберут 61 балл.

Худшим при Арсене Венгере, который возглавлял Арсенал 22 года, был его последний сезон – 63 очка в сезоне 2017/18. В прошлом сезоне "канониры" под руководством Микеля Артета финишировали в АПЛ на 8 месте с 56 баллами.

Арсенал – Эвертон