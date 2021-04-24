Арсенал – Евертон 0:1

Гол: Лено, 76 (авт)

Це цікаво Повернення року: Роналду збирається в колишній клуб та готовий на зниження зарплати

Перший небезпечний момент у грі виник біля воріт "ірисок". Сака виборов м'яч у штрафному та пробив по центру воріт Пікфорда. Голкіпер впевнено відвів загрозу.

Евертон відповів нагодою відзначитися у Річарлісона. Бразилець також пробивав з меж штрафного, але Бернд Лено здійснив хороший сейв.

Ще одна загроза воротам Арсеналу прийшла зі штрафного удару. Сігурдссон потужно пробив, але влучив у поперечину.

Стандартні положення намагався використати й Арсенал. Після перерви Сака навісив у штрафний на Чемберса, м'яч після удару якого відскоком від газону пролетів над воротами.

На 76 хвилині Евертон забив єдиний гол у матчі. Річарлісон впевнено обіграв на правому фланзі, увійшов у штрафний та прострілив. Воротар Бернд Лено вирішив перехопити м'яч, але заніс його у власні ворота.

Після цього матчу Арсенал залишився на 9 місці в таблиці з 46 очками. Якщо лондонці переможуть у всіх п'яти матчах, що залишилися, то наберуть 61 бал.

Найгіршим при Арсені Венгері, який очолював Арсенал 22 роки, був його останній сезон – 63 очки у сезоні-2017/18. У минулому сезоні "каноніри" під керівництвом Мікеля Артети фінішували в АПЛ на 8 місці з 56 балами.

Арсенал – Евертон