Челси заинтересован в подписании полузащитника Вест Хэма Деклана Райса. Английский хавбек также входит в сферу интересов Арсенала, не готового снова проиграть "аристократам" трансферную дуэль.

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Лондонские баталии

Челси не намерена останавливаться на успешном соглашении с Мудриком. Цель "синих" – подписать еще центрального полузащитника, которым оказался Деклан Райс, и правого защитника. Все для того, чтобы создать благоприятные условия для Грэма Поттера. Челси планирует долговременный проект с английским наставником, поэтому клуб желает удовлетворить его прихоти.

Но вот Арсенал тоже не желает остаться без трансферов. "Канониры" планируют сыграть на своем нынешнем статусе лидеров АПЛ. Арсенал надеется, что это и поможет им переманить Райса на свою сторону, поскольку Челси уходит на 10-е место в чемпионате и рискует пропустить следующую Лигу Чемпионов.

"Молотобойцы" готовы продать Райса, поскольку его контракт с Вест Хэмом действует до лета 2024 года. Арсеналу придется отдать за полузащитника около 95 миллионов евро.