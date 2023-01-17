Челсі зацікавлений у підписанні півзахисника Вест Хема Деклана Райса. Англійський хавбек також входить у сферу інтересів Арсенала, який не готовий знову програти "аристократам" трансферну дуель.

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Лондонські баталії

Челсі не має наміру зупинятись на успішній угоді з Мудриком. Ціль "синіх" – підписати ще центрального півзахисника, яким виявився Деклан Райс, та правого захисника. Все задля того, аби зробити сприятливі умови для Грема Поттера. Челсі планує довготривалий проєкт з англійським наставником, тому клуб бажає задовільнити його забаганки.

Та от Арсенал також не бажає залишитись без трансферів. "Каноніри" планують зіграти на своєму теперішньому статусів лідерів АПЛ. Арсенал надіється, що це і допоможе їм переманити Райса на свою сторону, оскільки Челсі йде на 10-ому місці в чемпіонаті та ризикує пропустити наступну Лігу Чемпіонів.

"Молотобійці" готові продати Райса, оскільки його контракт з Вест Хемом чинний до літа 2024 року. Арсеналу прийдеться віддати за півзахисника близько 95 мільйонів євро.