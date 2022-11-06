Арсенал зимой готовит трансфер Мудрика: инсайдер раскрыл планы "канониров"

Один из лучших молодых футболистов Европы Михаил Мудрик в зимнее трансферное окно может перебраться в АПЛ. Команда Александра Зинченко подготовила выгодное финансовое предложение "горнякам".

Чем меньше становится времени до открытия зимнего трансферного окна, тем жарче становится от новостей о главном бриллианте украинского футбола Михаиле Мудрике.

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По сообщению известного футбольного инсайдера Николо Скир, украинец остается на радарах лондонского Арсенала.

По данным источника, "канониры" готовят предложение для Шахтера в размере 50-60 миллионов евро за переход скоростного вингера. Условия личного контракта с Мудриком были согласованы еще в августе.