Хорватский специалист ответил на вопрос о травме Александра Зубкова на послематчевой пресс-конференции. Игорь Йовичевич назвал сроки восстановления правого вингера.

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В 2022-м уже не сыграет

В первой части УПЛ Зубков больше не сыграет. Однако уже к зимнему тренировочному собранию вингер будет в строю.

Зубкова не будет как минимум до конца этой части чемпионата. Прогноз – 6 недель. Так что к началу собрания он будет полностью готов. Наверное, Александр является одним из ключевых футболистов нашей модели игры. И не только он,
– сказал тренер Шахтера.

"Горняки" после победы над Ингульцем (3:0) занимает вторую позицию, уступая лишь 2 очка лидеру УПЛ Днепру-1.

Что известно о карьере Зубкова в Шахтере

  • В августе 2022 года Зубков покинул венгерский Ференцварош и стал игроком Шахтера.
  • Александр подписал долговременный контракт до конца июня 2027 года.
  • За донецкую команду успел провести 12 матчей, в которых забил 4 гола.
  • В общей сложности во всех турнирах провел на поле 813 минут.