Чим менше стає часу до відкриття зимового трансферного вікна, тим спекотніше стає від новин про головного діаманта українського футболу Михайла Мудрика.

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За повідомленням відомого футбольного інсайдера Ніколо Скіри, українець залишається на радарах лондонського Арсеналу.

За даними джерела, "каноніри" готують пропозицію для Шахтаря у розмірі 50-60 мільйонів євро за перехід швидкісного вінгера. Умови особистого контракту з Мудриком були узгоджені ще у серпні.

Проте команді Зінченка потрібно поспішати, адже боротьба за Мудрика між грандами європейского футболу буде запеклою. Раніше повідомлялося, що французький Парі Сен-Жермен готовий викласти за українця фантастичні 100 мільйонів доларів.