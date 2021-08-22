Арсенал – Челсі 0:2

Голи: Лукаку, 15, Джеймс, 35

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Результативне повернення Лукаку

Челсі надзвичайно впевнено розпочав поєдинок і досить швидко вийшов вперед. На 15 хвилині у воротах "канонірів" відзначився Ромелу Лукаку, який повернувся у Челсі.

Ріс Джеймс прокинув м'яч Лукаку, якому залишилось не схибити по порожніх воротах. Бельгієць зі своїм завданням впорався – 1:0!

У середині тайму Джеймс, який асистував Лукаку, також записав на свій рахунок гол. Маунт розумним пасом вивів Ріса на ударну позицію і той потужним пострілом прошив воротаря!

Арсенал же за весь перший тайм спромігся на один удар у площину воріт, але той не ніс загрози.

Перші моменти "канонірів"

Тільки після перерви Арсенал створив свій перший момент. Сака завдав потужного удару з-за меж штрафного: м'яч падав під поперечину, але Менді відбив його.

"Сині" відповіли моментом у Маунта: Мейсон на підступах до штрафного господарів обігрався з Лукаку й невдало пробив здалеку.

На 60 хвилині Арсенал змарнував ще один чудовий шанс після кутового. Пабло Марі чудово перевів на Холдінга, який пробив головою, але не влучив у верхній кут воріт Менді.

Челсі міг зробити рахунок розгромним. Спершу на 77 хвилині Маунт елегантно навісив у штрафний на Лукаку: Ромелу пробив головою, однак Лено став на заваді голу.

А наприкінці гри Кай Хаверц у ближньому бою намагався переграти Лено, проте Бернд знову був на висоті. У підсумку Челсі відстояв перевагу у 2 голи та виграв поєдинок!

Для Арсеналу це друга поспіль поразка на старті сезону в АПЛ. У 1 турі "каноніри" сенсаційно програли новачку чемпіонату Брентфорду. Натомість Челсі вдруге переміг. У попередній грі "сині" здолали Крістал Пелес.