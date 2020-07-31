Арсенал – Челси: кто выиграет Кубок Англии – прогноз
В субботу, 1 августа "Арсенал" и "Челси" сыграют в финале Кубка Англии. Прогноз на то, какой лондонский клуб выигрывает Кубок Англии – читайте в материале Спорт 24.
Арсенал – Челси: прогноз
Год назад "Арсенал" и "Челси" уже встречались в финальном поединке, пишет 24 канал. Тогда лондонские клубы сошлись в решающем матче Лиги Европы, в котором победил "Челси".
На пути к финалу оба клуба прошли соперников из Манчестера. "Арсенал" в полуфинале выбил "Манчестер Сити", а "синие" победили "Манчестер Юнайтед".
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Фаворитом финала эксперты считают "Челси". Победу подопечных Фрэнка Лэмпарда в основное время букмекеры оценили коэффициентом 2,12. Коэффициент на то, что "Челси" получит Кубок Англии – 1,60.
Шансы команды Микеля Артеты победить "синих" в основное время эксперты оценили коэффициентом 3,40. Если же основное время игры завершится ничьей – коэффициент 3,45.
Также букмекеры предлагают коэффициент 2,35 на то, что "Арсенал" выиграет трофей.
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В компании 1xbet фанатам футбола предлагают спрогнозировать, какой футболист отметится голом в финальном поединке.
Больше всего шансов, по мнению экспертов, имеет нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг. Его гол в ворота "Челси" оценен коэффициентом 2,3.
В лагере "Челси" специалисты выделили Оливье Жиру и Тамми Абрахама. На гол каждого из нападавших коэффициент 2,5.