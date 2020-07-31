У суботу, 1-го серпня "Арсенал" та "Челсі" зійдуться у фіналі Кубка Англії. Прогноз на те, який лондонський клуб виграє Кубок Англії – читайте у матеріалі Спорт 24.

Арсенал – Челсі: прогноз

Рік тому "Арсенал" та "Челсі" вже зустрічалися у фінальному поєдинку, пише 24 канал. Тоді лондонські клуби зійшлися у вирішальному матчі Ліги Європи, в якому переміг "Челсі".

На шляху до фіналу обидва клуби пройшли суперників з Манчестера. "Арсенал" у півфіналі вибив "Манчестер Сіті", а "сині" здолали "Манчестер Юнайтед".

Варте уваги: Гол Ярмоленка визнаний найкращим за "Вест Хем" у сезоні АПЛ: відео

Прогноз Favbet

Фаворитом фіналу експерти вважають "Челсі". Перемогу підопічних Френка Лемпарда в основний час букмекери оцінили коефіцієнтом 2,12. Коефіцієнт на те, що "Челсі" здобуде Кубок Англії – 1,60.

Шанси команди Мікеля Артети перемогти "синіх" в основний час експерти оцінили коефіцієнтом 3,40. Якщо ж основний час гри завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,45.

Також букмекери пропонують коефіцієнт 2,35 на те, що "Арсенал" виграє трофей.

Прогноз 1xbet

У компанії 1xbet фанатам футболу пропонують спрогнозувати, який футболіст відзначиться голом у фінальному поєдинку.

Найбільше шансів, на думку експертів, має нападник "Арсеналу" П'єр-Емерік Обамеянг. Його гол у ворота "Челсі" оцінений коефіцієнтом 2,3.

У таборі "Челсі" фахівці виділили Олів'є Жиру та Таммі Абрахама. На гол кожного з нападників коефіцієнт 2,5.

Матч "Арсенал" – "Челсі" відбудеться 1 серпня на стадіоні "Вемблі". Початок гри о 19:30.