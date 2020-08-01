1 августа "Арсенал" принимает "Челси" в финале Кубка Англии. Онлайн-транслция – на сайте Спорт24.

"Арсенал" является рекордсменом Кубка Англии. "Канониры" 20 раз доходили до решающего противостояния (этот финал станет 21-м) и в 13 случаях завоевывали трофей. Дважды обладателем национального Кубка становился нынешний наставник "Арсенала" Микель Артета, пишет 24 канал.

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"Челси" восемь раз выигрывал кубковый турнир и четыре раза делал это с Фрэнком Лэмпардом в составе. В завершившемся чемпионате "канониры" не сумели одолеть принципиальных соперников. На "Эмирейтс" "синие" обыграли хозяев поля со счетом 2:1, а на "Стэмфорд Бридж" была зафиксирована ничья – 2:2.

Арсенал – Челси: онлайн-трансляция