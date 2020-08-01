1 серпня "Арсенал" приймає "Челсі" у фіналі Кубка Англії. Онлайн-транслція – на сайті Спорт24.

"Арсенал" є рекордсменом Кубку Англії. "Каноніри" 20 разів доходили до вирішального протистояння (цей фінал стане 21-м) і в 13 випадках завойовували трофей. Двічі володарем національного Кубка ставав нинішній наставник "Арсеналу" Мікель Артета, пише 24 канал.

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"Челсі" вісім разів вигравав кубковий турнір і чотири рази робив це з Френком Лемпардом в складі. У чемпіонаті, що завершився, "каноніри" не зуміли здолати принципових суперників. На "Емірейтс" "сині" обіграли господарів поля з рахунком 2:1, а на "Стемфорд Брідж" була зафіксована нічия – 2:2.

Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція