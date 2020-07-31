В субботу, 1 августа, "Арсенал" и "Челси" решат, кто станет обладателем Кубка Англии. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Финал Кубка Англии "Арсенал" – "Челси" состоится в субботу, 1 августа. Начало игры в 19:30, сообщает 24 канал.

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Английские матчи в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.

Перед финалом

Этот финал станет повторением лондонского дерби в решающих матчах турнира 2002 и 2017.

В тех поединках оба раза побеждал "Арсенал". На счету "канониров" 13 Кубков Англии – это самый титулованный клуб в турнире. "Челси" побеждал соперников в финалах восемь раз.

В полуфинале Кубка Англии "Арсенал" выбил "МанСити" Зинченко, а "Челси" – МЮ.

Действующий обладатель трофея – "Манчестер Сити" (6 побед в целом).

Триумфатор Кубка поборется за Суперкубок Англии с досрочным чемпионом – "Ливерпулем"; игра состоится 29 августа.