В центральном матче 15 тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле сумел победить Челси – 3:1.

Арсенал – Челси 3:1

Голы: Ляказетт, 34 (пен.), Джака, 44, Сака, 56 – Абрахам, 87

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Уже в первом тайме "канониры" сделали хороший задел для победы – Ляказетт реализовал пенальти, а Джака мощно пробил со штрафного, не оставив шансов для Менди.

В начале второго тайма Букайо Сака довел счет до разгромного. Тэмми Абрахам на 85-й минуте забили гол престижа, но он наоборот вернул интригу. На 90-й минуте гости получили право на пенальти, но Жоржинью не смог пробить Бердна Лено. Как итог – 3: 1.

"Канониры" прервали печальную серию из семи матчей подряд без побед в чемпионате. Подопечные Артеты выиграли поединок АПЛ впервые с 1 ноября.

После этого матча Арсенал (17 очков) поднялся на 14 место в турнирной таблице. Челси (25 баллов) остался шестым.

В 16-м туре АПЛ "канониры" 29 декабря встретятся с "Брайтоном", а "синие" днем ранее будут принимать Астон Виллу.

Арсенал – Челси видеообзор