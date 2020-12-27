У центральному матчі 15 туру чемпіонату Англії Арсенал на своєму полі зумів перемогти Челсі – 3:1.

Арсенал – Челсі 3:1

Голи: Ляказетт, 34 (пен.), Джака, 44, Сака, 56 – Абрахам, 87

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Уже в першому таймі "каноніри" зробили хороший заділ для перемоги – Ляказетт реалізував пенальті, а Джака потужно пробив зі штрафного, не залишивши шансів для Менді.

На початку другого тайму Букайо Сака довів рахунок до розгромного. Теммі Абрахам на 85-й хвилині забили гол престижу, але він, навпаки, повернув інтригу. На 90-й хвилині гості отримали право на пенальті, але Жоржинью не зміг пробити Бердна Лено. Як підсумок – 3:1.

"Каноніри" перервали сумну серію з семи матчів поспіль без перемог в чемпіонаті. Підопічні Артети виграли поєдинок АПЛ вперше від 1 листопада.

Після цього матчу Арсенал (17 очок) піднявся на 14 місце в турнірній таблиці. Челсі (25 балів) залишився шостим.

В 16-му турі АПЛ "каноніри" 29 грудня зустрінуться з "Брайтоном", а "сині" днем раніше прийматимуть Астон Віллу.

Арсенал – Челсі відеоогляд