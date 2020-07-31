У суботу, 1 серпня, "Арсенал" та "Челсі" вирішать, хто стане володарем Кубка Англії. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Фінал Кубка Англії "Арсенал" – "Челсі" відбудеться у суботу, 1 серпня. Початок гри о 19:30, повідомляє 24 канал.

До теми: Арсенал – Челсі: хто виграє Кубок Англії – прогноз

Англійські матчі в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

Перед фіналом

Цей фінал стане повторення лондонського дербі у вирішальних матчах турніру 2002 і 2017 років.

У тих поєдинках обидва рази перемагав "Арсенал". На рахунку "канонірів" 13 Кубків Англії – це найбільш титулований клуб у турнірі. "Челсі" перемагав суперників у фіналах вісім разів.

У півфіналі Кубка Англії "Арсенал" вибив "МанСіті" Зінченка, а "Челсі" – МЮ.

Чинний володар трофею – "Манчестер Сіті" (6 перемог загалом).

Тріумфатор Кубка побореться за Суперкубок Англії з достроковим чемпіоном – "Ліверпулем"; гра відбудеться 29 серпня.