Полная доминация над грандом: нарезка успешных действий Забарного в игре с Арсеналом

Английский Борнмут продолжает свою подготовку к старту нового сезона. Накануне "вишни" провели контрольный матч в США с Арсеналом Александра Зинченка.

Основное время поединка закончилось вничью 1:1. После этого команды определяли сильнейшего в серии пенальти, в которой победу одержали "канониры", пишет 24 Канал.

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Почти эталонное выступление Забарного

Оба украинца приняли участие в этом матче. Александр Зинченко вышел на замену и реализовал удар в серии 11-метровых ударов, а Илья Забарный стал единственным в составе своей команды, кто провел на поле все время от стартового до финального свистка арбитра.

Центральный защитник сборной Украины не только этим выделялся на фоне остальных, но и выдал очень солидный перформанс. Он почти безошибочно отыграл в защите и был уверенным на мяче, а в одном моменте даже пробросил мяч сопернику между ног.

Такое выступление получило немало положительных отзывов от болельщиков в соцсетях. После игры они отметили, что ценник на украинца должен достигать 100 миллионов фунтов стерлингов.

Все действия Забарного в матче против Арсенала: смотрите видео

Напомним, что в нынешнее трансферное окно именно Арсенал хотел приобрести Илью Забарного. Однако футболист решил не спешить с повышением и продлил соглашение с Борнмутом до 30 июня 2029 года.