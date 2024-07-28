Основний час поєдинку закінчився внічию 1:1. Після цього команди визначали сильнішого в серії пенальті, в якій перемогу здобули "каноніри", пише 24 Канал.

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Майже еталонний виступ Забарного

Обидва українці взяли участь в цьому матчі. Олександр Зінченко вийшов на заміну та реалізував удар в серії 11-метрових ударів, а Ілля Забарний став єдиним у складі своєї команди, хто провів на полі весь час від стартового до фінального свистка арбітра.

Центральний захисник збірної України не тільки цим виділявся на тлі інших, а й видав дуже солідний перформанс. Він майже безпомилково відіграв у захисті та був упевненим на м'ячі, а в одному моменті навіть прокинув м'яч супернику між ніг.

Такий виступ отримав чимало позитивних відгуків від уболівальників у соцмережах. Після гри вони зазначили, що цінник на українця має сягати 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Усі дії Забарного в матчі проти Арсенала: дивіться відео

Нагадаємо, що в нинішнє трансферне вікно саме Арсенал хотів придбати Іллю Забарного. Проте футболіст вирішив не поспішати з підвищенням і продовжив угоду з Борнмутом до 30 червня 2029 року.