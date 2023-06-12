Легендарный тренер возглавит команду Зинченка в благотворительном матче в поддержку Украины
Источник:game4ukraine
Летом состоится матч с участием Зинченко и Шевченко, где будут собирать средства в поддержку Украины. Стало известно, кто будет возглавлять одну из команд.
В Лондоне, 5 августа, пройдет благотворительный матч в поддержку Украины. Организаторами станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко.
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Легендарный француз присоединился к благородной цели
Стало известно, что Арсен Венгер возглавит команду Александра Зинченка, который вместе с Андреем Шевченко будет выбирать игроков из списка, в состав которого войдут одни из лучших футболистов современности, а также ряд приглашенных знаменитостей.
По информации СМИ, среди потенциальных участников поединка будут легенды сборной Англии – Дэвид Бекхэм и Рио Фердинанд, экс-футболистка, а ныне телеведущая Алекс Скотт и певец Найл Хоран.
Тренерская карьера Венгера
- Победитель чемпионата и Кубка Франции.
- Обладатель Кубка Императора и Суперкубка Японии.
- 3-разовый чемпион Англии, 7-разовый обладатель Кубка Англии и 8-разовый – Суперкубка Англии.
- Рекордсмен АПЛ по количеству матчей в качестве тренера – 828.