Легендарный тренер возглавит команду Зинченка в благотворительном матче в поддержку Украины

Летом состоится матч с участием Зинченко и Шевченко, где будут собирать средства в поддержку Украины. Стало известно, кто будет возглавлять одну из команд.

В Лондоне, 5 августа, пройдет благотворительный матч в поддержку Украины. Организаторами станут Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

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Легендарный француз присоединился к благородной цели

Стало известно, что Арсен Венгер возглавит команду Александра Зинченка, который вместе с Андреем Шевченко будет выбирать игроков из списка, в состав которого войдут одни из лучших футболистов современности, а также ряд приглашенных знаменитостей.

По информации СМИ, среди потенциальных участников поединка будут легенды сборной Англии – Дэвид Бекхэм и Рио Фердинанд, экс-футболистка, а ныне телеведущая Алекс Скотт и певец Найл Хоран.

Тренерская карьера Венгера